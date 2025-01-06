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Питерец.ру » Политика » Повлияет ли Трамп на украинский конфликт?

Повлияет ли Трамп на украинский конфликт?

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rbc.ru
Чего ожидать от конфликта на Украине – перемирие или эскалацию? 

Вопрос о будущем военного конфликта в Украине остается открытым и вызывает множество споров. На повестке дня стоит несколько ключевых аспектов, которые могут повлиять на развитие ситуации: возможность достижения перемирия, его продолжительность и условия, а также вероятность дальнейшей эскалации конфликта.

«Питерец.ру» задается вопросом: «Сможет ли новый президент США Дональд Трамп выполнить свои обещания и добиться перемирия?» В условиях, когда обе стороны конфликта стремятся улучшить свои позиции, вероятность достижения устойчивого мира выглядит сомнительной.

Если перемирие все же будет достигнуто, важно понимать, на каких условиях оно будет основано. Стороны могут выдвигать различные требования, что станет камнем преткновения в переговорах. Если перемирие не будет достигнуто, то, скорее всего, конфликт продолжится.

Некоторые аналитики считают, что Трамп способен разрешить конфликт. Другие же уверены, что у него нет для этого реальных возможностей. В общем, остается состояние неопределенности. 

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