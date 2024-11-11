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Питерец.ру » Политика » Трамп дает положительные сигналы?

Трамп дает положительные сигналы?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Кремль видит положительные сигналы, исходящие от Дональда Трампа – что это может дать?

Дмитрий Песков отметил позитивные сигналы, которые исходят от Дональда Трампа. Во время выборов миллиардер дал понять, что мысли категориями сделок. Поэтому может быть сделка о мире, которая устроит всех.

Песков считает положительным, что Трамп говорит о мире, а не усиливает конфронтацию, которая была при Байдене. Еще Дональд Трамп подчеркивал, что имеет хорошие отношения с Путиным, и выразил надежду, что им удастся договориться снова. При этом Песков подчеркнул непредсказуемость Трампа – в этом плане Байден и Харрис были более предсказуемыми политиками.

«Питерец.ру» напоминает, что после победы Дональда Трампа на выборах президент Путин не исключил возможности телефонного разговора между ними. Посмотрим, начнется ли диалог, и к чему он приведет.

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