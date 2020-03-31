Путин поговорил с Трампом

«Питерец.ру» сообщает, что накануне состоялся телефонный разговор глав России и США. Известно, что стороны обсудили вопросы, связанные с противостоянием коронавирусу, а также ситуацию с мировыми ценами на нефть. Путин и Трамп договорились о сотрудничестве в борьбе с вирусом. Что касается нефтяного вопроса, здесь будут проходить российско-американские консультации.

Дональд Трамп заявил, что его российский коллега попросил снять санкции. Причем, по словам главы Белого дома, Путин, якобы, просит об этом на протяжении двух лет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Трампа не соответствуют действительности. Владимир Путин не просил президента США об отмене санкций.