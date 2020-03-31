ента новостей

17:13
За прошедшую неделю Россельхознадзор проверил более 123 тысяч тонн пищевой продукции
17:10
За неделю из Петербурга вывезли 150 килограммов опасных отходов
17:08
Общественники подвели промежуточные итоги работы волонтерского штаба МыВместе
14:13
Итоги досрочно завершённого сезона Единой Лиги ВТБ
13:33
Александр Лыков и Анатолий Вассерман встретились в отеле «Гранд»
12:30
В Ленобласти электричка сбила мужчину
12:21
Смертельное ДТП на КАД
12:16
В Ленобласти привлечено к ответственности крестьянское хозяйство, грубо нарушавшее ветеринарные правила
08:20
Путин поговорил с Трампом
07:58
Ввели режим самоизоляции
16:28
С начала года в Петербург поступило более 24 тысяч тонн свежих груш
16:25
Открытие городской горячей линии справочной службы Санкт-Петербурга по вопросам, связанным с коронавирусом
16:22
Общественники в Петербурге запускают онлайн-акцию «Зарядка с чемпионом»
16:19
Представлен единый стандарт обучения Волонтеров Победы
10:41
В центре Петербурга раскрыли ограбление салона сотовой связи
06:43
Патриарх внес ясность
06:22
Продажи кроссоверов возросли
00:00
Виллаш-Боаш выдвинул футбольному сообществу актуальные предложения
19:35
Сергей Шелгунов: «Фестиваль раскрывает индивидуальность ребенка»
07:46
Когда пенсионерам закупаться
06:55
Проведут дезинфекцию
19:56
Народный фронт в Петербурге запустили флешмоб #СпасибоВолонтерам
15:38
В Пулково улитки успешно прошли досмотр
15:34
На участке между ЗСД и проспектом Энгельса перекроют внутреннее кольцо КАД
15:09
В Пушкине задержали вооруженного налетчика на продуктовый магазин
07:28
Нельзя посещать храмы?
07:05
Почему нет режима ЧС?
00:08
Гандбольная «Нева» ждёт возможности сыграть в плей-офф
18:58
Общественники запускают онлайн опрос о состоянии объектов культурного наследия
18:49
В районе «Лахта центра» построят подземный пешеходный переход
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Политика » Путин поговорил с Трампом

Путин поговорил с Трампом

0
83
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Президенты России и США побеседовали по телефону

«Питерец.ру» сообщает, что накануне состоялся телефонный разговор глав России и США. Известно, что стороны обсудили вопросы, связанные с противостоянием коронавирусу, а также ситуацию с мировыми ценами на нефть. Путин и Трамп договорились о сотрудничестве в борьбе с вирусом. Что касается нефтяного вопроса, здесь будут проходить российско-американские консультации.

Дональд Трамп заявил, что его российский коллега попросил снять санкции. Причем, по словам главы Белого дома, Путин, якобы, просит об этом на протяжении двух лет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Трампа не соответствуют действительности. Владимир Путин не просил президента США об отмене санкций.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

6-05-2019, 08:43
Поговорили по телефону
3-12-2018, 09:08
Они все же поговорили
14-01-2017, 09:17
Трамп о санкциях
6-01-2017, 08:45
У Трампа свое мнение
15-11-2016, 10:36
Начало диалога?
17-10-2016, 09:37
Путин о контрсанкциях

Происшествия на дорогах

0
67
Сегодня, 12:21
Смертельное ДТП на КАД
0
450
18-03-2020, 18:39
В Петербурге иномарка сбила девятилетнего мальчика
0
1 102
27-02-2020, 13:42
На Дунайском проспекте произошло ДТП с участием пешеходов
0
1 215
24-02-2020, 18:49
ДТП с летальным исходом в Ленобласти
Наверх