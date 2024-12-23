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Питерец.ру » Политика » Трамп готов встретиться с Путиным

Трамп готов встретиться с Путиным

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
kommersant.ru
Избранный президент США и глава России желают встретиться – к чему это приведет? 

Дональд Трамп, выступая на фестивале TurningPoint's AmericaFest, подтвердил свою готовность встретиться с российским президентом Владимиром Путиным для обсуждения украинского конфликта. Заявление Трампа последовало за высказываниями Путина, сделанными в ходе большой пресс-конференции 19 декабря, где Владимир Владимирович заявил о своей открытости к диалогу с Трампом и выразил желание провести встречу как можно скорее.  

«Питерец.ру» отмечает контекст этих заявлений.  Трамп неоднократно выражал симпатию к Путину и критиковал политику США в отношении России. Его возможная встреча с Путиным может означать существенный пересмотр внешнеполитического курса США,  включая переоценку санкций против России и переосмысление стратегии поддержки Украины.  

Однако возможные сценарии развития событий после встречи Трампа и Путина весьма разнообразны.  Один из них предполагает заключение соглашения о прекращении огня на основе компромиссных условий, возможно, с предоставлением определенных территориальных уступок Украине.  

Другой сценарий предполагает затягивание переговоров без существенного прогресса.  Это может быть вызвано несогласием сторон по ключевым вопросам или нежеланием одной из сторон идти на компромисс.  В этом случае конфликт может затянуться на неопределенный срок, продолжая дестабилизировать международную обстановку.

Не следует исключать и сценарий, при котором встреча Трампа и Путина может привести к эскалации конфликта.  Это возможно, если стороны не смогут найти общий язык и их разногласия обострятся.  Такой сценарий может включать в себя новые военные действия или усиление санкционного давления.

В целом,  предстоящая встреча Трампа и Путина представляет собой событие с высокой степенью неопределенности. Результаты переговоров будут иметь далеко идущие последствия для России, Украины, США и всего мирового сообщества.  

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