В Петербурге закрывают генеральные консульства Латвии, Литвы и Эстонии

Как сообщается на сайте МИД России 21 апреля, принято решение отозвать согласие на деятельность генерального консульства Латвии, Литвы и Эстонии в Петербурге, консульства Латвии в Пскове, канцелярии Эстонии в Пскове.

Решение принято "на основе принципа взаимности". Ранее были закрыты российские генеральные консульства в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве и канцелярия консульского отдела посольства России в Эстонии в городе Тарту.

"Главы и другие консульские должностные лица указанных эстонской и латвийских консульских миссий объявляются "persona nоn grata", а не являющиеся гражданами Российской Федерации консульские служащие и работники административно-технического персонала указанных учреждений – неприемлемыми", - отмечается в сообщении и добавляется, что их обязали покинуть страну в те же сроки, которые отводились на отъезд российских консулов.