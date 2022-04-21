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Питерец.ру » Политика » В Петербурге закрывают генеральные консульства Латвии, Литвы и Эстонии

В Петербурге закрывают генеральные консульства Латвии, Литвы и Эстонии

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Опубликовал: Вадик Котов
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Россия закрывает генеральные консульства Латвии, Литвы и Эстонии Петербурге

Как сообщается на сайте МИД России 21 апреля, принято решение отозвать согласие на деятельность генерального консульства Латвии, Литвы и Эстонии в Петербурге, консульства Латвии в Пскове, канцелярии Эстонии в Пскове. 

Решение принято "на основе принципа взаимности". Ранее были закрыты российские генеральные консульства в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве и канцелярия консульского отдела посольства России в Эстонии в городе Тарту.

"Главы и другие консульские должностные лица указанных эстонской и латвийских консульских миссий объявляются "persona nоn grata", а не являющиеся гражданами Российской Федерации консульские служащие и работники административно-технического персонала указанных учреждений – неприемлемыми", - отмечается в сообщении и добавляется, что их обязали покинуть страну в те же сроки, которые отводились на отъезд российских консулов.

Источник: 47News
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