Бельский получил новую должность

Перестановки в региональном руководстве партий – привычное явление. Подобные рокировки периодически происходят, в том числе в «Единой России». Так, ранее пост главы регионального отделения «единороссов» покинул Сергей Боярский. Потому нужно было избирать нового руководителя.

«Питерец.ру» сообщает, что эту должность занял Александр Бельский – соответствующее решение было принято по итогам голосования. Слухи о назначении Бельского ходили на протяжении нескольких дней. Тем более, он участвовал во встрече кандидатов с Дмитрием Медведевым – если вдруг кто-то забыл, то именно Дмитрий Анатольевич является руководителем «Единой России».

Теперь же Бельский официально утвержден в новой должности. Александр Николаевич признался, что для него это огромная честь и ответственность.