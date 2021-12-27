Назначили главного «единоросса»

«Питерец.ру» сообщает, что депутат Сергей Боярский стал руководителем петербургского отделения «Единой России». Ранее он временно исполнял эти обязанности. Теперь же Боярского утвердили в должности.

Это произошло во время очередной региональной конференции «единороссов». Боярского поддержал руководитель партии Дмитрий Медведев. Он рекомендовал данную кандидатуру на пост главы регионального отделения.

Сергей Михайлович – молодой и энергичный политик, сумевший хорошо зарекомендовать себя в деле. Однопартийцы хорошо отзываются об организаторских способностях и профессиональных качествах Боярского. Он может решать серьезные задачи и добиваться необходимых целей.

Логично, что именно такого человека поставили руководителем петербургского отделения. Боярскому всего лишь 41 год, молодой парламентарий еще много может добиться. По крайней мере, шансы себя проявить у него будут.