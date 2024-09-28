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Питерец.ру » Политика » Венгерский политик опять посетит СПб

Венгерский политик опять посетит СПб

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Руководитель венгерского дипломатического ведомства снова побывает в Петербурге

«Питерец.ру» сообщает, что руководитель венгерского МИД Сийярто в ближайшее время опять посетит Северную столицу РФ. На этот раз политик отправится в СПб на газовый форум. Об этом он сообщил на Генассамблее ООН.

Венгрия взаимодействует с «Газпромом», поэтому приезд господина Сийярто на данное мероприятие является логичным. К тому же венгерский политик уже предупреждал Алексея Миллера, что посетит данный форум.

Оказалось, что Сийярто хотел побывать в Петербурге и во время «Российской энергетической недели». Это мероприятие совпало с важными событиями в рамках ООН, поэтому венгерский дипломат воздержался от той поездки.

Напоминаем, что Венгрия является одной из стран, которая сохраняет нормальные отношения с Россией. Поэтому венгерские политики периодически приезжают в нашу страну.

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