Венгерский политик опять посетит СПб

«Питерец.ру» сообщает, что руководитель венгерского МИД Сийярто в ближайшее время опять посетит Северную столицу РФ. На этот раз политик отправится в СПб на газовый форум. Об этом он сообщил на Генассамблее ООН.

Венгрия взаимодействует с «Газпромом», поэтому приезд господина Сийярто на данное мероприятие является логичным. К тому же венгерский политик уже предупреждал Алексея Миллера, что посетит данный форум.

Оказалось, что Сийярто хотел побывать в Петербурге и во время «Российской энергетической недели». Это мероприятие совпало с важными событиями в рамках ООН, поэтому венгерский дипломат воздержался от той поездки.

Напоминаем, что Венгрия является одной из стран, которая сохраняет нормальные отношения с Россией. Поэтому венгерские политики периодически приезжают в нашу страну.