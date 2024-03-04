Хотя в Европе существует массовая истерия по поводу «российской угрозы», все же в этом темном царстве неадекватности есть некоторые лучики света. Один из них исходит со стороны Венгрии.

Эта страна не занимает категоричной позиции в отношении РФ, а ее глава Виктор Орбан проводит самостоятельную политику (насколько это возможно в нынешних реалиях), отстаивая интересы собственного государства.

Руководитель МИД Венгрии Петер Сийярто и вовсе заявил, что желает приехать в 2024 году в Петербург, чтобы принять участие в ПМЭФ. Главный венгерский дипломат отметил, что его страна успешно сотрудничает с Россией в области ядерной программы. Поэтому он будет счастлив побывать на Петербургском форуме.

«Питерец.ру» отмечает, что господин Сийярто также приедет на атомный форум в Сочи. Венгрия не желает разрывать связи с Россией и ведет себя намного разумнее, чем многие другие страны Европы.