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Питерец.ру » Политика » Ядерная доктрина изменится

Ядерная доктрина изменится

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
Президент предложил изменить ядерную доктрину России

Изменившаяся обстановка в мире побуждает российское руководство к решительным действиям. Одним из этих шагов стал пересмотр ядерной доктрины. Президент Путин предложил расширить перечень ситуаций, при которых наша страна имеет право применить данное оружие.

В этот список Путин предложил добавить три причины для возможного применения такого оружия. Во-первых, если на Россию напало государство, которое получает поддержку от другой страны, владеющей данным видом оружия. Во-вторых, если нашу границу массированно пересекли вражеские самолеты и прочие летательные аппараты. В-третьих, это становится возможным при агрессии против РФ или Белоруссии (как члена союзного государства).

По информации «Питерец.ру», соответствующее предложение было озвучено на заседании Совбеза. Раньше наша страна могла применять ядерное оружие только в двух ситуациях – когда оно применено против РФ или если возникла угроза существования нашего государства как такового.

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