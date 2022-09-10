Северная Корея объявляет себя ядерной державой

Северная Корея приняла новый закон, объявляющий себя государством, обладающим ядерным оружием, что, по словам лидера Ким Чен Ына, является «необратимым».

Ким пообещал, что страна «никогда не откажется» от своего ядерного оружия, и сказал, что не может быть никаких переговоров о денуклеаризации, поскольку он приветствовал принятие закона, сообщили в пятницу северокорейские государственные СМИ.

Новый закон также закрепляет право Пхеньяна наносить упреждающие ядерные удары для своей защиты, обновляя прежнюю позицию, согласно которой он заявил, что сохранит свое оружие только до тех пор, пока другие страны не станут безъядерными, и не будет использовать его упреждающе против неядерных государств.

Ядерное оружие представляет собой «достоинство, силу и абсолютную власть государства», — сказал Ким, приветствуя решение парламента страны — Верховного народного собрания — принять новый закон единогласно.

«Принятие законов и постановлений, связанных с национальной политикой в ​​области ядерных сил, является знаменательным событием, поскольку это наше заявление о том, что мы на законных основаниях приобрели сдерживание войны как средство национальной обороны», — сказал Ким.

«Пока на Земле существует ядерное оружие, а империализм и антисеверокорейские маневры США и их сторонников остаются, наш путь к укреплению наших ядерных сил никогда не закончится».

Новый закон также запрещает обмен ядерными технологиями с другими странами.

Это происходит на фоне роста напряженности в регионе из-за расширения Северной Кореей своей ядерной и ракетной программы.

В последние месяцы Ким все чаще угрожал Соединенным Штатам и их союзникам в Азии ядерным конфликтом.

В то же время США все больше обеспокоены тем, что Северная Корея может готовиться к проведению своего первого за последние годы подземного ядерного испытания.

Ян Му Чжин, профессор Университета северокорейских исследований в Сеуле, сказал, что закон демонстрирует надежды Пхеньяна на укрепление отношений с Китаем и Россией во время обострения глобальной напряженности.

«Упоминание Северной Кореей о возможности применения ядерного оружия в случае неизбежности нападения на государство и лидера имеет большое значение, даже несмотря на то, что она называет ядерное оружие крайней оборонительной мерой», — сказал Ян.