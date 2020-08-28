Почему Путин поддержал Лукашенко

«Питерец.ру» отмечает, что президент Путин открыто поддержал своего белорусского коллегу Александра Лукашенко. Российский президент заявил, что наша страна готова оказать Белоруссии военную помощь, если возникнет такая необходимость.

При этом публичная поддержка вызвана очевидными причинами. Для Путина любой другой президент станет худшим вариантом, нежели Лукашенко. В такой ситуации Белоруссия будет меньше зависеть от России. Сейчас же предоставляется возможность эту зависимость усилить.

После поддержки со стороны Путина Лукашенко будет вынужден оказаться более сговорчивым по ряду вопросов. В итоге сотрудничество России и Белоруссии может стать более тесным, но с существенной выгодой для нашей страны.