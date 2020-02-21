Путин поблагодарил США

«Питерец.ру» сообщает, что президент Путин выразил благодарность Соединенным Штатам за помощь в предотвращении терактов. Американцы передали российской стороне информацию, которая помогла задержать в Петербурге двух человек, готовящих теракты на новогодние праздники. Об этом Владимир Путин сообщил на заседании ФСБ.

Глава государства отметил, что Россия будет и дальше взаимодействовать с США в сфере борьбы с терроризмом. Наша страна тоже оказывает помощь американским коллегам и будет продолжать это делать.

Международный терроризм – серьезнейшая проблема для безопасности во всем мире. Потому борьбу с этим злом станы ведут сообща. Здесь геополитические амбиции и прочие разногласия выходят на второй план.