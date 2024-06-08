Что важного сказал Путин на ПМЭФ?

«Питерец.ру» отмечает, что одним из центральных событий последнего дня ПМЭФ-2024 стало выступление российского президента. По словам Владимира Путина, Россия будет осуществлять свою политику, придерживаясь концепции многополярного мира. Когда-то Петр Первый прорубил окно в Европу, но сейчас мир стал более многообразным, и возникла необходимость в сотрудничестве с другими странами.

Путин заявил, что Запад утратил элементы европейской культуры и оказался под влиянием идей, совершенно оторванных от реальности. При этом Россия данные элементы сохранила.

Путин также отметил, что жесткой госидеологии в РФ не будет, поскольку это противоречит Конституции. Но в стране есть патриотизм, который и является объединяющей идеей. Например, с начала СВО без всякой мобилизации добровольцами пошли свыше 300 тыс. человек.

Владимир Владимирович затронул и тему использования ядерного оружия. Он заявил, что Россия имеет ядерную доктрину и может использовать данное оружие в соответствии с указанными там правилами. При этом страна не прибегает к «ядерной риторике», как это делают некоторые западные страны.