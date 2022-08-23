Сергей Миронов и Сергей Бабурин выступили на церемонии прощания с погибшей в результате взрыва Дарьей Дугиной

Журналистка и общественный деятель Дарья Дугина трагически погибла, возвращаясь с фестиваля «Традиция» в Подмосковье. Автомобиль Дугиной взорвался и вылетел с проезжей части, при этом всё это видел ехавший следом отец погибшей – известный философ Александр Дугин. Именно он сегодня начал гражданскую панихиду, проходившую утром в телецентре «Останкино».

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил одним из первых: парламентарий назвал Дарью Дугину настоящим патриотом. Многоопытный политик, доктор юридических наук Сергей Бабурин тоже пришёл проститься с погибшей: лидер «Российского общенародного союза» охарактеризовал случившееся с Дугиной, как злодеяние.

Также выступили председатель общества «Царьград» Константин Малофеев, единоросс Сергей Неверов, либеральные демократы Леонид Слуцкий и Борис Чернышов, полномочный представитель Президента в ЦФО Игорь Щёголев, телеведущий Дмитрий Киселёв.

«Питерец.ру» отмечает, что следствием уже установлены предполагаемые исполнители убийства Дарьи Дугиной.