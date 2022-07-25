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Питерец.ру » Политика » «Газовые игры» продолжаются

«Газовые игры» продолжаются

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Евросоюз готовится отказаться от нашего газа

Глава Еврокомиссии госпожа фон дер Ляйен уверена, что со временем РФ совсем откажется поставлять газ в Европу. Так что европейцам нужно готовиться к такому сценарию.

Сейчас в 12 стран Евросоюза газ не поставляется совсем и в меньших количествах. Фон дер Ляйен считает, что в связи с этим нужно перейти к экономии топлива. Еще страны должны делиться газом с теми, кто пострадал от ситуации больше всего. Такой подход основан на принципе энергетической солидарности ЕС.

Однако Италия и Франция не согласны с таким положением вещей. В Греции, Испании и Португалии придерживаются такой же точки зрения. «Питерец.ру» отмечает, что власти Евросоюза продолжают свои «газовые игры».

Причем все это настолько не конструктивно. Вместо того, что договориться с Россией, ЕС продолжает загонять себя в кризис. Причем это делается именно по инициативе Европы.

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