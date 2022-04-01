Газовые шутки кончились

«Питерец.ру» сообщает, что с сегодняшнего дня поставки газа будут осуществляться за рубли. Недружественные страны буквально вынудили нашего президента принять такое решение.

Сначала в Европе заявили, что платить за наш газ российской валютой они не готовы. Однако потом риторика несколько изменилась. Европейские лидеры стали обсуждать схемы расчетов. Среди стран, готовых перейти на рублевые расчеты, оказались Германия, Франция и Италия.

Конечно, они еще могут поменять свое решение по указке Вашингтона. Но это уже будут их проблемы. В случае отказа от российского газа Европу ждет неминуемый кризис. При отказе платить рублями «Газпром» прекратит поставки.

Недружественным странам необходимо открыть рублевый счет в российском банке. Один из вариантов – это перечисление средств в «Газпромбанк» и последующая конвертация европейской валюты в рубли. При этом сама сделка будет осуществляться именно в рублях.