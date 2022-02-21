Россию оградят от международных рынков?

В Еврокомиссии пригрозили лишить нашу страну выхода на международные рынки. Соответствующее заявление сделала руководитель организации Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, эти меры будут приняты в случае вторжении России на Украину.

В этом случае РФ лишиться возможности экспортировать топливо. Поскольку этот сектор является для России важнейшим, данный факт нанесет серьезный ущерб экономике. Соответствующие санкции будут введены после «вторжения».

«Питерец.ру» отмечает, что эти разговоры про мифическое вторжение поднадоели. Однако угрозы стоит воспринимать всерьез. Перекрыть все доступы на международные рынки будет проблематично. В этом случае Европа будет рубить сук, на котором сидит сама. Но каких-то санкций ожидать стоит.

Это может негативно сказаться и на работе СПб биржи. Сегодня там можно приобрести активы иностранных компаний. Но при определенной ситуации этот доступ могут перекрыть. В общем, сценарии здесь возможны разные. Лишь бы не было войны.