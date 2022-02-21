ента новостей

12:01
В здании церкви Иисуса Христа откроется концертный зал «Мюзик-холла»
11:58
Выставка «Принадлежность»
11:55
Выставка «Другие берега»
10:20
В Петербурге задержали злодея, который в лифе нанес пожилому мужчине ножевое ранение
09:26
Россию оградят от международных рынков?
08:55
Кафе смогут работать ночью
08:13
Ленобласть примет беженцев
08:07
В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве продавца магазина товаров для взрослых
22:03
Олимпийский финал проигран финнам, зато в СКА теперь играют сразу два чемпиона Пекина
08:48
«Единая Россия» обновляется
08:45
Они экономят на упаковке
08:43
Расходов стало больше
22:00
Чудом можно назвать попадание хоккейной сборной в финал Олимпиады
09:52
Что с сертификатами по антителам
09:10
Вводят цифровой рубль
08:40
Ждем шестую волну
01:06
Оборона «Зенита» в первом тайме матча с «Бетисом» отсутствовала, и Кержаков трижды пропустил за 45 минут
11:24
Предлагают забирать фамилию
09:58
Что с пособием по безработице?
09:16
Как сохранить накопления?
21:50
Вторая победа над сборной Дании вывела нашу хоккейную сборную в полуфинал Олимпиады
09:28
Запад продолжает «истерить»
09:06
Заболеваемость упала
08:36
Иммунитет 100%?
20:37
Олимпийский вторник: неудачливый Латыпов и стойкая Валиева
13:16
Полицейские задержали в Москве подозреваемого в хищении денег у ветерана Великой Отечественной войны
13:11
В Петербурге полицейские обнаружили более полукилограмма наркотического средства
10:42
С Жириновским все серьезно
10:12
Что с вкладами?
09:05
«Омикрон» учебе не помеха
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » Россию оградят от международных рынков?

Россию оградят от международных рынков?

0
91
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
powerbranding.ru
Глава Еврокомиссии угрожает лишить Россию доступа на международные рынки

В Еврокомиссии пригрозили лишить нашу страну выхода на международные рынки. Соответствующее заявление сделала руководитель организации Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, эти меры будут приняты в случае вторжении России на Украину.

В этом случае РФ лишиться возможности экспортировать топливо. Поскольку этот сектор является для России важнейшим, данный факт нанесет серьезный ущерб экономике. Соответствующие санкции будут введены после «вторжения».

«Питерец.ру» отмечает, что эти разговоры про мифическое вторжение поднадоели. Однако угрозы стоит воспринимать всерьез. Перекрыть все доступы на международные рынки будет проблематично. В этом случае Европа будет рубить сук, на котором сидит сама. Но каких-то санкций ожидать стоит.

Это может негативно сказаться и на работе СПб биржи. Сегодня там можно приобрести активы иностранных компаний. Но при определенной ситуации этот доступ могут перекрыть. В общем, сценарии здесь возможны разные. Лишь бы не было войны.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

23-08-2018, 08:39
Настоящие санкции только начинаются?
16-06-2016, 09:39
О санкциях
21-06-2017, 09:42
Ответ на новые санкции
26-01-2022, 09:18
Чем грозят новые санкции?
2-05-2016, 09:34
Вопрос об отмене санкций пока не стоит
11-03-2019, 11:03
Европа сама отвернулась от России

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
503
4-02-2022, 10:24
На КАД столкнулись три грузовика
0
595
1-02-2022, 18:52
В Ленобласти произошло массовое ДТП
0
577
31-01-2022, 13:12
На трассе «Скандинавия» в Ленобласти водитель иномарки погиб в ДТП с автобусом
0
1 038
28-01-2022, 10:37
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пешехода
Наверх