Александр Вахмистров выступил с отчетом в парламенте Петербурга

Заместитель председателя Общественной палаты Санкт-Петербурга Александр Вахмистров представил Законодательному Собранию ежегодный отчет о деятельности палаты.

В течение 2021 года в ОП СПб поступило более 3,5 тысяч обращений и запросов, было проведено более 250 заседаний комиссий, рабочих встреч, общественных мониторингов и обсуждений, в которых принимали участие представители законодательной и исполнительной власти, экспертное сообщество и некоммерческие организации.

Общественная палата активно включилась в процесс организации выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Государственной Думы Российской Федерации. Круглосуточно работал Центр общественного наблюдения. На участки для голосования было направлено 1950 общественных наблюдателей. Члены Палаты, сотрудники аппарата совместно с представителями политических партий, уполномоченного по правам человека, членов совета по правам человека при Президенте Российской Федерации просмотрели и разобрали более 300 спорных ситуаций. Александр Вахмистров особо отметил проводимую Общественной палатой экспертизу федеральных и городских законопроектов, а также разработку мер по поддержке сферы здравоохранения, некоммерческих организаций.

В настоящее время ОП проводит акцию по сбору и отправке гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик, участников специальной военной операции. Уже отправлено 11 партий грузов. Это детское питание, средства и предметы личной гигиены, перевязочные материалы, лекарственные средства.

– Петербургская общественная палата является эффективным каналом связи между властью и гражданами. Мы были рады узнать, что она нашла новые формы работы, такие как совместный проект с Экспертным клубом Санкт-Петербурга, виртуальный дом НКО, активно развивает связи с палатами других регионов России. Эксперты Общественной палаты тесно работают с нашими специалистами, мы прислушиваемся к их наработкам и инициативам в законотворческой деятельности, – прокомментировал отчет Председатель ЗС СПб Александр Бельский.