Кандидатов в Молодежный парламент ждет третий этап

Завершился второй этап конкурса по отбору кандидатов в Молодежный парламент при Законодательном Собрании Санкт-Петербурга. Победителями деловых игр, которые прошли в Мариинском дворце 21 мая, стали 64 человека. Они примут участие в третьем туре. В ближайшее время лучших кандидатов выберут на сайте городского парламента онлайн-голосованием.

Всего в Молодежный парламент войдут 50 человек, из которых 18 выдвинут парламентские партии, а 32 определятся по результатам третьего этапа. Остальных включат в кадровый резерв. Решение будет принимать Оргкомитет под руководством председателя постоянной комиссии по молодежной политике, делам общественных объединений и цифровизации. После этого список членов будущей молодежной структуры поступит на утверждение Председателю Законодательного Собрания.

Отметим, Молодежный парламент – совещательный и консультативный орган при Законодательном Собрании города. Основные задачи – подготовка предложений и рекомендаций по совершенствованию законодательства в области защиты прав, свобод и законных интересов молодежи; содействие в формировании и реализации государственной молодежной политики; приобщение молодежи к парламентской деятельности.

Подробную информацию о победителях можно увидеть на сайте МП78.рф