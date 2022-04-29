Депутаты одобрили льготы для туротрасли

«Питерец.ру» сообщает, что депутаты ЗакСа одобрили пакет мер, принятых в отношении туротрасли. Причем это произошло уже в первом чтении. Предприятия, работающие в сфере туризма, получат льготы.

Эта отрасль серьезно пострадала от западных санкций. Поэтому туристический бизнес нуждается в поддержке. Власти Северной столицы хорошо понимают данный факт. В результате соответствующий пакет мер был разработан и принят.

Компании и предприниматели, имеющие отношение к туризму, будут освобождены от имущественных и земельных налогов. Что касается основной налоговой ставки, то она будет снижена до 3% при схеме «доходы», до 5% при режиме «доходы минус расходы». Реализация этих мер обойдется городу в 970 млн руб.