Поддержат некоторые сферы

«Питерец.ру» сообщает, что власти Северной столицы предложили новые меры поддержки городской экономики. Они направлены на укрепление промышленности, туризма, строительства и социального питания.

Губернатор Беглов предложил дать возможность инвесторам заключать контракты на льготных условиях. Это предполагает снижение налоговой ставки на прибыль. Ранее власти уже одобрили предоставление льготных займов для главных промышленных предприятий и их поставщиков.

Чтобы поддержать строительную отрасль, Смольный предлагает увеличить нормативы выкупа жилья, используемого для нужд города. Речь идет об увеличении стоимость кв. метра на 14%.

Для поддержки предприятий сферы туризма предлагает освободить их от налога имущество и землю на 2022 год. Это же касается и тех, кто предоставляет свои помещения и участки в аренду.

Что касается организации питания в школах, здесь увеличен размер авансовых платежей по государственным контрактам. Еще повысили стоимость питания в учебных, социальных и медучреждениях.