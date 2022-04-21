ента новостей

10:40
В Курортном районе задержан вооруженный насильник
10:30
В Петербурге 5-летняя девочка выпала с 5-го этажа детской больницы
10:18
В Ленобласти 2-летний мальчик выпал из окна
09:34
Как поступают с неэффективными сотрудниками
09:19
Макрон спорит с претендентом на пост президента Франции Ле Пеном в жарких теледебатах
09:16
Премьер-министр Израиля заявил, что решения по обеспечению безопасности, принятые в Иерусалиме и Газе, «не являются политическими»
08:42
Поддержат некоторые сферы
07:38
К самозанятым стали обращаться чаще
17:13
В Корабелке прошли межвузовские соревнования по спортивной аэробике
16:48
Максима Резника признали виновным по делу о хранении наркотиков
16:39
Показатель инфляции в Германии только что достиг самого высокого уровня с 1949 года
15:31
На КАД между развязками с Мурманским и Колтушским шоссе закроют движение по двум полосам
12:57
В Ленобласти полицейские задержали похитителя автомобильных катализаторов
12:24
Розенбаум отозвал свою кандидатуру в почетные граждане Петербурга
12:12
Дислоцированная в Петербурге авиаэскадрилья Росгвардии отмечает 30-ю годовщину формирования
11:34
В Петербурге полицейские задержали наркосбытчиков
11:29
Айтишники Петербурга разочарованы предложениями Смольного по развитию сферы
10:30
В Ленобласти задержали пиромана за поджог автомобиля в Петербурге
10:02
В Петербурге водитель каршеринга нырнул в Фонтанку
09:51
В Ленобласти обнаружили труп человека без головы
09:44
На КАД в развязки с Таллинским шоссе ограничат пропускную способность и полностью перекроют два съезда
09:32
В Ленобласти иномарка сбила 9-летнего мальчика
09:25
В Ленобласти под частным домом были найдены останки человека
08:44
Новых штаммов нет
08:15
Здесь хотят жить с детьми
07:58
Отремонтируем, что запланировали
16:12
На СКА Арене завершен монтаж металлоконструкций кровли
12:54
В Петербурге полицейские задержали поджигателя иномарки
12:49
В Петербурге полицейские пресекли деятельность очередной финансовой «пирамиды»
10:35
Суперзвезда футбола Криштиану Роналду и его партнер объявили о смерти новорожденного сына
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Поддержат некоторые сферы

Поддержат некоторые сферы

0
45
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
gorod-plus.tv
В Смольном предложили дополнительные меры поддержки экономики

«Питерец.ру» сообщает, что власти Северной столицы предложили новые меры поддержки городской экономики. Они направлены на укрепление промышленности, туризма, строительства и социального питания.

Губернатор Беглов предложил дать возможность инвесторам заключать контракты на льготных условиях. Это предполагает снижение налоговой ставки на прибыль. Ранее власти уже одобрили предоставление льготных займов для главных промышленных предприятий и их поставщиков.

Чтобы поддержать строительную отрасль, Смольный предлагает увеличить нормативы выкупа жилья, используемого для нужд города. Речь идет об увеличении стоимость кв. метра на 14%.

Для поддержки предприятий сферы туризма предлагает освободить их от налога имущество и землю на 2022 год. Это же касается и тех, кто предоставляет свои помещения и участки в аренду.

Что касается организации питания в школах, здесь увеличен размер авансовых платежей по государственным контрактам. Еще повысили стоимость питания в учебных, социальных и медучреждениях.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

Вчера, 11:29
Айтишники Петербурга разочарованы предложениями Смольного по развитию сферы
17-01-2019, 09:42
Оптимистичный прогноз?
11-03-2022, 09:19
Губернатор встретился с бизнесменами
5-01-2022, 08:24
Сколько стоит школьное питание
15-04-2021, 07:24
Что с бизнесом?
22-11-2019, 15:41
В Петербурге социальных предпринимателей могут освободить от имущественного налога

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
98
Вчера, 10:02
В Петербурге водитель каршеринга нырнул в Фонтанку
0
91
Вчера, 09:32
В Ленобласти иномарка сбила 9-летнего мальчика
0
137
18-04-2022, 12:09
В Петербурге водитель иномарки совершил наезд на 7-летнего мальчика
0
223
17-04-2022, 11:42
Уголовное дела о смертельном ДТП в Ленобласти направлено в суд
Наверх