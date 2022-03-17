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Питерец.ру » Экономика » Бизнес нуждается в помощи

Бизнес нуждается в помощи

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
burobiz.ru
Депутаты рассматривают вопрос помощи бизнесу

В нынешних условиях необходимо принимать антикризисные меры, чтобы городская экономика продолжила развиваться. Вся эта ситуация серьезно ударит по малому и среднему бизнесу. Поэтому город должен оказать поддержку предпринимателям.

Парламентарии примут решение о первом пакете мер. Нужны конкретные шаги, которые помогут бизнесу выстоять в сегодняшних реалиях. С одной стороны, у города уже есть опыт санкций и борьбы с пандемией. С другой – нынешние ограничения оказались беспрецедентными. Нашей стране объявлена настоящая экономическая война.

«Питерец.ру» надеется, что наши федеральные и городские власти примут эффективные меры. Бизнес нужно поддержать, ведь именно предпринимательство становится одной из важнейших опор для экономического строя. Ожидается, что предприятиям будут предоставлены налоговые льготы, а также выгодные кредиты.

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