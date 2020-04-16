Бизнесу помогут с арендой

«Питерец.ру» сообщает, что власти Петербурга окажут помощь представителям малого и среднего бизнеса, потерпевшим убытки от ситуации с коронавирусом. Такие предприятия могут не платить арендную плату за пользование городской недвижимостью в течение 3 месяцев. Соответствующий законопроект внес глава города Александр Беглов.

Такую поддержку получат предприятия, имеющие отношения к культуре, спорту, выставочной и развлекательной деятельности, образованию, туризму, гостиничному бизнесу, общепиту, авиационным и автомобильным перевозкам, а также бытовым услугам. Причем этот перечень может быть дополнен.

Если перечисленные компании и индивидуальные предприниматели арендуют помещения у города или имеют договор на размещение нестандартных объектов, то эти представители бизнеса освобождаются от арендной платы на 3 месяца. Речь идет о плате за апрель, май и июнь. Идея Белова была поддержана депутатами.