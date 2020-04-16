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Питерец.ру » Экономика » Бизнесу помогут с арендой

Бизнесу помогут с арендой

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Представители бизнеса получат льготы при оплате аренды

«Питерец.ру» сообщает, что власти Петербурга окажут помощь представителям малого и среднего бизнеса, потерпевшим убытки от ситуации с коронавирусом. Такие предприятия могут не платить арендную плату за пользование городской недвижимостью в течение 3 месяцев. Соответствующий законопроект внес глава города Александр Беглов.

Такую поддержку получат предприятия, имеющие отношения к культуре, спорту, выставочной и развлекательной деятельности, образованию, туризму, гостиничному бизнесу, общепиту, авиационным и автомобильным перевозкам, а также бытовым услугам. Причем этот перечень может быть дополнен.

Если перечисленные компании и индивидуальные предприниматели арендуют помещения у города или имеют договор на размещение нестандартных объектов, то эти представители бизнеса освобождаются от арендной платы на 3 месяца. Речь идет о плате за апрель, май и июнь. Идея Белова была поддержана депутатами.

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