Дрозденко захватил лидерство

«Питерец.ру» сообщает, что в Ленобласти состоялись выборы губернатора. За три дня в регионе проголосовало более 42% избирателей. Пока проверено небольшое количество бюллетеней. Но можно с уверенностью сказать, что лидерство захватил действующий губернатор. В настоящий момент Александр Дрозденко набирает 80% голосов.

После проверки всех бюллетеней эти показатели могут поменяться. Однако общая картина вряд ли от этого изменится. Никто из соперников Дрозденко не смог бросить ему реальный вызов в борьбе за губернаторское кресло.

На то есть объективные причины. Александр Юрьевич занимает этот пост с 2012 года. Он достойно зарекомендовал себя в этой должности. К Дрозденко хорошо относятся в Кремле, поскольку в регионе прослеживается тенденция развития.