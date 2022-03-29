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Питерец.ру » Политика » Европа платить рублями не хочет

Европа платить рублями не хочет

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
svpressa.ru
Многие страны ЕС не намерены покупать российский газ за рубли

«Питерец.ру» сообщает, что «Газпром» будет теперь поставлять газ недружественным странам за рубли. Именно такой ответ заготовил Владимир Путин для тех, кто ввел против РФ ограничения.

Схема расчета за газ в рублях должна быть реализована до конца месяца. При этом большинство европейских стран заявили о своей неготовности закупать голубое топливо на таких условиях. Глава Германии Олаф Шольц заявил, что Россия нарушила обязательства действующего контракта.

Довольно странно слышать слова о нарушениях от руководителя страны, которая ввела санкции, забыв о своих обязательствах. Но к сожалению, к подобной низости мы уже привыкли.

Однако некоторые государства отреагировали спокойно. Например, это касается Молдовы и Болгарии. Власти этих стран заявили, что без проблем перейдут на закупку газа за рубли.

В общем, если захотят покупать наш газ, то будут вынуждены это делать за рубли. Не захотят – их проблемы.

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