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Питерец.ру » Политика » Нет денег – нет газа

Нет денег – нет газа

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72
Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
biz.censor.net
«Газпром» может прекратить поставки газа в Молдавию

Многие из вас помнят классическое выражение «Утром деньги – вечером стулья». Эта знаменитая фраза принадлежит монтеру Мечникову из романа «12 стульев». Именно по такой схеме происходит большинство расчетов между участниками сделки.

Но мы сейчас не о стульях, а о газе. У нашей страны возникли очередные сложности из-за «голубого топлива». Необходимый платеж не внесла Молдавия, и теперь «Газпром» может прекратить поставки газа в эту страну. Причем, если стороны не придут к согласию, молдаване лишатся газа в течение 48 часов. Естественно, Молдавии не нравится такое развитие событий. Там возмущены позицией России по газовому вопросу.

«Питерец.ру» считает ситуацию вокруг газового вопроса странной и нелепой. Сначала некоторым европейские страны всячески критикуют Россию, выставляя нас чуть ли не вселенским злом. Потом они вдруг начинают просить особые условия по газу. Если «Газпром» не идет на уступки, Россия снова оказывается плохой.

Когда же европейцы выбивают себе скидки, возникают проблемы со своевременными платежами. Если же «Газпром» начинает требовать погашения долга, мы снова становимся бесчувственными.

Вот и получается, что даже пьяный монтер Мечников понимал рыночный закон «денег и стульев». А наши так называемые европейские партнеры не желают воспринимать эти банальные вещи.

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