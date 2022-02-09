«Газпром» это делать не обязан

Потспред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов отреагировал на критику в адрес «Газпрома». Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель выразил недовольство, что российская компания отказалась увеличить поставки газа в Европу. Он высказался по этому поводу в своем блоге, посетовав, что страны ЕС лишились возможности пополнить свои газовые хранилища.

Чижов же заявил, что у «Газпрома» нет таких обязательств. Петербургская компания и так поставляет дополнительное количество газа. Это не тот объем, который хотелось бы ряду государств, но он все равно больше, чем было изначально положено по контракту.

«Питерец.ру» отмечает, что Европа постоянно остается чем-то недовольна. То одно не так, то другое. Россия постоянно оказывается в чем-то виновата. На этот раз крайним оказался «Газпром», хотя в газовом кризисе ЕС виноваты европейские руководители.