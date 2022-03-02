Поезд в Финляндию пока остается

«Питерец.ру» сообщает, что ж/д рейсы между Петербургом и Хельсинки продолжают оставаться. Это происходит по просьбе финских властей. Так что ж/д перевозки между странами продолжатся. При этом финская компания VR ограничит какое-либо взаимодействие с «РДЖ». Исключением станут необходимые коммуникации для решения технических вопросов.

Финны делает это, чтобы у граждан их страны осталась возможность вернуться на родину. Еще таким способом предоставляется шанс россиянам, желающим покинуть страну. Поэтому финские власти решили оставить Allegro.

Однако вопрос прекращения ж/д сообщения с Россией обсуждается. Финская компания будет руководствоваться указанием своих властей. Пока поезд все еще курсирует между Северной столицей РФ и Хельсинки. Но в любой момент это направление могут закрыть. Не удивимся, если в скором времени будет принято именно такое решение.