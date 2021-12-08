Опять на поезде в Финляндию

Проблема с ж/д сообщением с Финляндией была вызвана объективными причинами. Пандемия коронавируса наложила существенные ограничения в вопросах взаимодействия с нашими северными соседями.

Появление «омикрона» поставило под вопрос возобновление ж/д рейсов из Петербурга в Хельсинки. Однако это сообщение будет восстановлено уже в ближайшие дни. Например, в воскресенье из Северной столицы в Финляндию отправится поезд «Аллегро».

Каждый день в Хельсинки будет отправляться два скоростных состава. Информацию об этом представили в пресс-службе РЖД. В поездах должны будут соблюдаться антиковидные ограничения, действующие в обеих странах. Люди должны находиться в поезде в маске. Перед посадкой в вагон пассажирам будут измерять температуру.

«Питерец.ру» надеется, что очередных проблем с сообщением не возникнет. Хочется, чтобы люди могли спокойно перемещаться.