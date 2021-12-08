ента новостей

08:29
Опять на поезде в Финляндию
22:51
Байден и Путин провели двухчасовую беседу по Украине
20:11
«Динамо» всерьёз преследует «Зенит» в чемпионате России по футболу
15:05
В Корабелке обсудили вопросы создания национальной сети технологических центров
15:03
Почти 4000 доноров помогли больницам Петербурга
14:34
В Петербурге жестоко избили профессора Ботанического сада
14:22
Китай пригрозил США «решительными контрмерами» за дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр
14:13
Байден и Путин намерены провести телеконференцию в критический момент эскалации напряженности вокруг Украины
11:33
В Петербурге задержали педофила, который домагался к 13-летней девочке в вагоне метро
11:19
Телефонные аферисты обманули пенсионерку из Сертолово
11:13
Телефонные аферисты обманули пенсионерку из Выборга
11:03
В Петербурге конфликт между водителями завершился поножовщиной
10:26
Индия подписывает с Россией торговые и оружейные сделки во время визита Путина в Нью-Дели
10:03
С уборкой снега проблемы
09:51
Поговорят со стариной Джо
08:49
Вирус стал вакциной?
17:31
Кандидата в президенты Франции Эрика Земмура схватили за шею на на политическом митинге
14:19
Китай хочет вернуться к нулевому показателю заболеваемости Covid
14:00
Студенты и преподаватели ЛЭТИ используют для работы платформу Pruffme.com
12:57
Столкновение полиции с демонстрантами в Брюсселе на протесте против Covid-19
12:54
Выставка «Белые сны»
12:47
Выставка «Притяжение Арктики»
12:41
В Петербурге пенсионер отдал аферистам почти 2 миллиона рублей
12:35
В Мурино тушили пожар в квартире на восьмом этаже многоквартирного дома
12:25
На севере Петербурга произошло смертельное ДТП
12:15
В Ленобласти задержали наркокурьера
12:11
В Ленобласти огнеборцы спасли из огня двух пенсионерок
09:04
Подарки – это святое!
08:37
Вместо процентов потеря денег
08:10
Не остекляй балкон, а то ответишь!
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Опять на поезде в Финляндию

Опять на поезде в Финляндию

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Поезда снова начнут ездить в Хельсинки

Проблема с ж/д сообщением с Финляндией была вызвана объективными причинами. Пандемия коронавируса наложила существенные ограничения в вопросах взаимодействия с нашими северными соседями.

Появление «омикрона» поставило под вопрос возобновление ж/д рейсов из Петербурга в Хельсинки. Однако это сообщение будет восстановлено уже в ближайшие дни. Например, в воскресенье из Северной столицы в Финляндию отправится поезд «Аллегро».

Каждый день в Хельсинки будет отправляться два скоростных состава. Информацию об этом представили в пресс-службе РЖД. В поездах должны будут соблюдаться антиковидные ограничения, действующие в обеих странах. Люди должны находиться в поезде в маске. Перед посадкой в вагон пассажирам будут измерять температуру.

«Питерец.ру» надеется, что очередных проблем с сообщением не возникнет. Хочется, чтобы люди могли спокойно перемещаться.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

15-08-2016, 09:33
Снова можно отправиться в Финляндию
12-10-2018, 07:29
Сдвоенные поезда для Хельсинки
11-06-2021, 10:34
На автобусе в Финляндию
4-12-2019, 07:47
Беглов съездил в Финляндию
12-01-2021, 13:35
Финляндия остается закрытой
11-02-2020, 08:57
Спрос на поездки в Финляндию

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
145
6-12-2021, 12:25
На севере Петербурга произошло смертельное ДТП
0
402
2-12-2021, 11:16
В центре Петербурга мигрант сбил 16-летнюю девушку
0
409
1-12-2021, 09:38
В Ленобласти автомашина с курсантами института войск Росгвардии вылетела в кювет
0
346
30-11-2021, 15:17
Под Петербургом иностранец на иномарке насмерть сбил пешехода
Наверх