Финляндия пока подождет

«Питерец.ру» сообщает, что к Рождеству планировалось возобновление ж/д поездок между Петербургом и Хельсинки. Между городами должен был продолжить ездить скоростной поезд Allegro. Но этим планам пока не суждено осуществиться. Возобновление сообщения снова отложили.

Причиной такого решения стало появление штамма «омикрон». При этом никаких новых дат по запуску поездов пока не называется. Но переговоры между Россией и Финляндией продолжаются.

До начала пандемии российские туристы охотно посещали наших северных соседей. Ежегодно в Финляндии бывало примерно 3,8 млн россиян. Потом это количество сократилось на 80%.

Коронавирусная эпоха оказала серьезное влияние на взаимодействие между странами. Понятно, что обе стороны хотят нормализовать туристический поток. Но нельзя забывать про меры предосторожности. Поэтому многие процессы затягиваются.