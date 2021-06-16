Финны смогут привиться

Российская вакцина пользуется спросом во многих странах. Не зря иностранцы охотно прививаются нашим препаратом, если есть такая возможность. Это показывает высокий уровень вакцины «Спутник-V». Она доказала свою эффективность в деле, а серьезных осложнений после ее использования не зафиксировано. Препарат считается надежным и одним из лучших в борьбе с коронавирусом.

«Питерец.ру» сообщает, что болельщики сборной Финляндии могут пройти вакцинацию в специальных пунктах на стадионе. Сделать это можно сегодня в Петербурге во время матча финнов с россиянами. Однако распределение этих прививок идет по медицинским полисам ОМС. Поэтому право на такую прививку получают иностранцы, которые постоянно или временно проживают на территории России.

В Финляндии же порекомендовали своим гражданам сначала проконсультироваться со страховой компанией. В данном случае нужно узнать о возможных побочных эффектах от вакцины. Только после этого финнам рекомендуется прививаться. Такое мнение высказали в ассоциации футбольных болельщиков сборной Финляндии.