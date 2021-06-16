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Питерец.ру » Общество » Финны смогут привиться

Финны смогут привиться

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Финские болельщики могут пройти вакцинацию на футбольном стадионе

Российская вакцина пользуется спросом во многих странах. Не зря иностранцы охотно прививаются нашим препаратом, если есть такая возможность. Это показывает высокий уровень вакцины «Спутник-V». Она доказала свою эффективность в деле, а серьезных осложнений после ее использования не зафиксировано. Препарат считается надежным и одним из лучших в борьбе с коронавирусом.

«Питерец.ру» сообщает, что болельщики сборной Финляндии могут пройти вакцинацию в специальных пунктах на стадионе. Сделать это можно сегодня в Петербурге во время матча финнов с россиянами. Однако распределение этих прививок идет по медицинским полисам ОМС. Поэтому право на такую прививку получают иностранцы, которые постоянно или временно проживают на территории России.

В Финляндии же порекомендовали своим гражданам сначала проконсультироваться со страховой компанией. В данном случае нужно узнать о возможных побочных эффектах от вакцины. Только после этого финнам рекомендуется прививаться. Такое мнение высказали в ассоциации футбольных болельщиков сборной Финляндии.

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