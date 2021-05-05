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Питерец.ру » Политика » Они тоже не любят санкции

Они тоже не любят санкции

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
В Евросоюзе возмущены введенными против них санкциями

«Питерец.ру» сообщает, что представители ЕС выразили протест по поводу санкций, которые наша страна ввела против некоторых граждан Евросоюза. Об осуждении этого решения был проинформирован Владимир Чижов, который является постпредом России при ЕС.

Такая реакция вызвана ответными действиями нашей страны на санкции Евросоюза против 6 россиян. МИД РФ не стал отмалчиваться в этой ситуации и ввел ответные ограничения для 8 граждан ЕС.

Интересно, что в Евросоюзе возмутились. Неужели там думали, что руководство России никак не отреагирует? Получается, Европа вводить санкции может, а мы – нет. Их санкции – справедливы, наши – таковыми не являются. Что это? Цинизм, глупость или комбинация обоих факторов?

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