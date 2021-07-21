Финны обманывают?

История, когда больше 300 финских болельщиков вернулись на родину с коронавирусом, вызвала большой резонанс. Возник вопрос о плохой организации турнира в Петербурге. Эти слова можно понять. Все-таки большое количество людей приехало домой с ковидом.

Однако в Роспотребнадзоре усомнились в данных финской стороны. Представители ведомства привели свои доводы. Глава петербургского отделения Ирина Чхинджерия сообщила, что ПМЭФ, «Алые паруса» и Евро-2020 не повлияли на рост заболеваемости коронавирусом.

По ее словам, случаи ковида были зафиксированы только у участников соревнований. Что касается болельщиков, то опасные инфекции были выявлены у двух африканцев. В первом случае речь шла о тропической малярии, во втором – об остром гастроэнтерите.

Чхинджерия считает, что каждый случай коронавируса нужно разбирать индивидуально. Необходимо знать, где человек проживал, с кем контактировал. Нужны конкретные данные, а цифры можно назвать любые.

«Питерец.ру» считает, что слова руководителя Роспотребнадзора не лишены смысла. По сути, она усомнилась в тех заявлениях, которые сделала финская сторона. Нужно признать, что для этого сомнения имеются достаточные основания. Финны могли ввести других в заблуждение? Вполне. Страны иногда делают подобные вещи в политических целях.