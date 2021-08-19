В Финляндии предложили одобрить вакцину Спутник V

«Питерец.ру» напоминаем, что российским гражданам запрещен въезд на территорию Финляндии. Это обусловлено ситуацией с пандемией коронавируса. Обстановка здесь усложнилась, когда во время Евро более 300 финских болельщиков вернулись с ковидом из Петербурга.

Однако постепенно эти страсти начинают успокаиваться. Так власти Южной Карелии – это пограничный регион между РФ и Финляндией – призывают разрешать въезд россиянам, прошедшим вакцинацию «Спутником V».

Руководство этого региона призывает центральные власти Финляндии одобрить эту вакцину, несмотря на отказ ЕС. Руководитель Южной Карелии Юкки Копра считает, что нужно вернуть движение через границу, приблизив его к допандемийному уровню. Финляндия могла бы решить этот вопрос с Россией.

Если для одобрения «Спутника V» требуются какие-то дополнительные сведения, российская сторона могла бы их предоставить. Копра уверен, что их можно было получить после соответствующего запроса.