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Питерец.ру » Политика » В Финляндии предложили одобрить вакцину Спутник V

В Финляндии предложили одобрить вакцину Спутник V

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
minzdrav.gov.ru
Власти пограничного региона Финляндии предлагают разрешать въезд россиянам, привитым Спутником V

«Питерец.ру» напоминаем, что российским гражданам запрещен въезд на территорию Финляндии. Это обусловлено ситуацией с пандемией коронавируса. Обстановка здесь усложнилась, когда во время Евро более 300 финских болельщиков вернулись с ковидом из Петербурга.

Однако постепенно эти страсти начинают успокаиваться. Так власти Южной Карелии – это пограничный регион между РФ и Финляндией – призывают разрешать въезд россиянам, прошедшим вакцинацию «Спутником V».

Руководство этого региона призывает центральные власти Финляндии одобрить эту вакцину, несмотря на отказ ЕС. Руководитель Южной Карелии Юкки Копра считает, что нужно вернуть движение через границу, приблизив его к допандемийному уровню. Финляндия могла бы решить этот вопрос с Россией.

Если для одобрения «Спутника V» требуются какие-то дополнительные сведения, российская сторона могла бы их предоставить. Копра уверен, что их можно было получить после соответствующего запроса.

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