Повысили пенсию

«Питерец.ру» сообщает, что власти Финляндии приняли решение повысить пенсии. Теперь пожилые люди у наших северных соседей будут получать на 50 евро больше. Пенсия в Финляндии в среднем составит 1762 евро. Причем мужчины там получают около 2 тыс. евро, женщины – в районе 1600 евро.

Что же мы? С 1 апреля в России будут индексированы социальные пенсии. В пересчете на европейскую валюту прибавка в среднем составит 3,5 евро. Ну а те суммы, которые получают наши пенсионеры, даже называть не хочется.

У нас даже работающие люди получают меньше, чем пенсионеры Финляндии. Зато мы на весь мир кричим, что являемся великой страной. К сожалению, это величие зачастую оказывается дутым. По крайней мере, уровень жизни у нас довольно низкий.