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Питерец.ру » Политика » Идет на выборы через суд

Идет на выборы через суд

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
«Яблочница» отстояла свое право участвовать в выборах

Перед выборами нередко возникают проблемы с регистрацией кандидатов. Бывают, что избиркомы отклоняют заявки. В каких-то случаях причины отказа в регистрации объективны и не вызывают вопросов. В других – происходит банальная несправедливость.

Так в регистрации было отказано Анне Ширяевой, которая намерена идти на выборы от партии «Яблоко». Она собирается побороться за депутатское кресло в совете муниципального округа «Ланское». Однако избирком отказал ей, поскольку там посчитали, что Ширяева должна выдвигаться от регионального отделения «Яблока». Однако полномочия этого отделения приостановили из-за перерегистрации членов партии в Петербурге.

«Питерец.ру» отмечает, что в итоге «яблочники» подали жалобу в Горизбирком и параллельно обратились в суд. В Горизбиркоме не предпринимали каких-либо шагов к рассмотрению этого дела, поскольку ждали решения суда. В суде же встали на сторону Ширяевой, так что теперь ее будут вынуждены зарегистрировать в качестве кандидата. В том, что она выдвигается от федерального бюро, нет никакого нарушения.

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