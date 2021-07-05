ента новостей

12:50
В Петербурге уроженец Марокко получил ножевое ранение в область шеи
12:34
В Сестрорецке пожар в деревообрабатывающем цеху
11:15
Из СИЗО в депутаты?
10:27
В Петербурге мошенники выманили у пенсионерки 673 000 рублей
10:15
Росгвардейцы нашли юного болельщика, потерявшегося возле «Арены - Санкт-Петербург»
10:10
Выставка к 800-летию Александра Невского «РУССКИЙ АРХЕТИП»
10:06
Чемпионат Санкт-Петербурга по боксу 2021
09:57
Не нужны нам такие апельсины
09:04
Стартовала ревакцинация
19:26
В Ленобласти группа антитеррора артиллерийской бригады провела учения
19:13
В общевойсковом объединении ЗВО продолжается приведение к военной присяге новобранцев»
00:36
Разгром Украины Англией завершил четвертьфиналы чемпионата Европы по футболу
09:46
Купаться хочется, а негде
09:43
Путин опять задобрил народ
09:40
Россиян не пускают в Чехию
12:36
Исаакиевский собор и Спас-на-Крови ввели "антивирусные" ограничения
12:27
В Сланцах запустят производство импергированной бумаги и фенольной пленки
12:08
В Ленобласти молодая мать зарезала мужа из ревности
11:55
В Петербурге правоохранители задержали курьеров, торговавших ковидными справками
11:42
В Петербурге мошенникивыманили у пенсионерки более миллиона рублей
11:04
С Днем медицинского работника петербургских врачей поздравил Михаил Романов
10:07
Праздник в честь Иуды и день НЛО
09:17
В ЛДПР происходит омоложение
08:45
Швейцарцам рекомендуют не ездить в Петербург
15:29
В Петербурге аферисты у пожилой женщины выманили почти 2,5 миллиона рубле
12:56
В Ленобласти ограбили пенсионерку
12:03
В Петербурге задержали мурманчан, пытавшиеся похитить иномарку
10:50
Когда появится преемник?
10:00
Сколько людей болеют ковидом после прививки?
09:44
Снова разговоры Путина…
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » Из СИЗО в депутаты?

Из СИЗО в депутаты?

0
42
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Оппозиционер Пивоваров включен в список «Яблока» на выборы в Госдуму

Как интересна политическая жизнь современной России. Особенно это касается жизни депутатской. Многие люди так хотят заполучить это тепленькое местечко и заветный мандат. Поэтому в Госдуму стремятся попасть чуть ли не все. Туда идут бывшие спортсмены, артисты и прочие деятели.

Так почему бы петербургскому оппозиционеру Пивоварову, находящемуся в СИЗО, тоже ни побороться за это место?! Тем более, партия «Яблоко» включило его в свой список. Подумаешь, человека обвиняют в сотрудничестве с нежелательной в нашей стране организацией! Подумаешь, человек находится в СИЗО!

По данным «Питерец.ру», решение о включении Пивоварова в список кандидатов на выборы в Госдуму было принято на съезде партии «Яблоко». При этом выдвигать в депутаты других оппозиционеров «яблочники» не стали. В том числе известного депутата Максима Резника, который находится сейчас под домашним арестом. Однако Резник намеревается идти на выборы как самовыдвиженец. Возможно, домашний арест не станет для этого помехой.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

25-06-2016, 11:35
Нестерова под домашним арестом
5-08-2016, 07:31
Резника могут не пустить на выборы
15-04-2016, 07:22
«Яблоко» за Гуляева
15-05-2019, 07:49
Затравили Резника?
23-04-2016, 09:16
И Резник тоже?
14-08-2016, 18:20
Бортко, Пайкин, Попов и Резник — кандидаты в Госдуму по Центральному округу №216

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
281
30-06-2021, 20:10
В Ленобласти иномарка столкнулась с электричкой
0
291
29-06-2021, 14:17
В Ленобласти в ДТП погиб водитель "Лады", пассажирку доставили в ЦРБ
0
263
28-06-2021, 11:41
В Ленобласти иномарка сбила велосипедиста
0
436
21-06-2021, 13:07
В Ленобласти в ДТП погибли мотоциклист и велосипедист
Наверх