Из СИЗО в депутаты?

Как интересна политическая жизнь современной России. Особенно это касается жизни депутатской. Многие люди так хотят заполучить это тепленькое местечко и заветный мандат. Поэтому в Госдуму стремятся попасть чуть ли не все. Туда идут бывшие спортсмены, артисты и прочие деятели.

Так почему бы петербургскому оппозиционеру Пивоварову, находящемуся в СИЗО, тоже ни побороться за это место?! Тем более, партия «Яблоко» включило его в свой список. Подумаешь, человека обвиняют в сотрудничестве с нежелательной в нашей стране организацией! Подумаешь, человек находится в СИЗО!

По данным «Питерец.ру», решение о включении Пивоварова в список кандидатов на выборы в Госдуму было принято на съезде партии «Яблоко». При этом выдвигать в депутаты других оппозиционеров «яблочники» не стали. В том числе известного депутата Максима Резника, который находится сейчас под домашним арестом. Однако Резник намеревается идти на выборы как самовыдвиженец. Возможно, домашний арест не станет для этого помехой.