А может украинский депутат был прав?

«Питерец.ру» напоминает, что мы уже поднимали тему возможного переноса матчей Евро. Украинский депутат Гончаренко предложил перенести оставшиеся игры из Петербурга в другой город.

Российские власти отреагировали на этот призыв весьма негативно. Да и в УЕФА ничего отменять не стали. Мы уже писали, что в словах этого депутата прослеживаются политические мотивы. Но дальнейшее развитие ситуации позволяет всерьез задуматься: «А может Гончаренко был прав?»

С одной стороны, в Петербурге осталось провести только четвертьфинальный матч. Сборные Испании и Швейцарии сыграют 2 июля. С другой стороны, ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться. Число заболевших растет, увеличивается смертность. Показательна история с финнами, когда около 300 человек приехали из Петербурга с ковидом.



Так что вариант с переносом матча в другой город был вполне адекватным. Другое дело, что в этом случае УЕФА пришлось бы идти на внезапные перестановки. Поэтому, наверняка, здесь решили провести оставшийся матч, чтобы избежать других проблем. Конечно, в случае какого-то острого форс-мажора могут и все переиграть.