ента новостей

14:01
В Ленобласти ребенок выпал из окна с москитной сеткой
13:53
В Петербурге аферисты обманули сотрудницу Минобороны
13:44
В Ленобласти утонул 15-летний подросток
11:49
А жилье все дорожает…
10:07
Митрополит против коронавируса
10:05
Петербург лишат оставшихся матчей Евро?
16:50
В День памяти и скорби военнослужащие ЗВО возложили цветы и венки к мемориальным комплексам и памятникам погибшим воинам
16:46
В Ленобласти трассу "Кола" перекроют в связи с разводкой Ладожского моста
13:23
Разгром 1:4 от Дании означает вылет с чемпионата Европы для сборной России
12:34
В Петербурге офицеры Северо-Западного округа Росгвардии почтили память погибших в годы войны
12:32
Международная научно-практическая конференция «Накануне… к 80-летию начала Великой Отечественной войны»
12:21
Мост через Свирь разведут в связи проходом яхты «Мария Кеч»
10:57
На выборы без Медведева
10:44
Закрытие сезона филармонии
10:10
Пришла жара – работай меньше?
09:43
Когда третья волна пойдет на спад?
19:49
У главного входа в Дом офицеров Западного военного округа пройдет мемориальная акция, посвящённая Дню памяти и скорби
19:47
«Лахта Центр-2»: что о новом проекте «Газпрома» думают эксперты
19:45
В Ленобласти разведчики ЗВО провели учебные полеты беспилотников
19:44
В Ленобласти Центр подготовки Северо-Западного округа Росгвардии впервые провёл обучение сотрудников вневедомственной охраны
13:21
Резервный фонд Петербурга будет увеличен
13:07
В Ленобласти в ДТП погибли мотоциклист и велосипедист
12:59
В центре Петербурга задержали «карманника», обокравшего студента-иностранца
12:45
В Ленобласти мужчина погиб после курения в постели
09:49
Что помогает похудеть
08:58
В Петербурге прошла благотворительная регата
07:44
Чем индийский штамм опаснее?
23:13
Сенсационная ничья венгров с Францией и матч автоголов на чемпионате Европы
15:12
Пенсионерка из Соснового Бора отправила аферисту около 590 тысяч рублей
15:05
В Петербурге задержали торговцев ковидными справками
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » Петербург лишат оставшихся матчей Евро?

Петербург лишат оставшихся матчей Евро?

0
60
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
interfax.ru
Украинский депутат призвал перенести из Петербурга оставшиеся матчи

«Питерец.ру» сообщает, что украинский депутат Алексей Гончаренко потребовал перенести из России оставшиеся матчи Евро. Парламентарий даже направил соответствующий запрос в УЕФА.

Этот человек считает, что продолжать турнир в Петербурге нельзя, поскольку здесь началась третья волна пандемии. Поэтому Гончаренко призвал рассмотреть вопрос с переносом оставшихся матчей в другие города.

В УЕФА пока не комментируют этот запрос. Данная организация будет принимать самостоятельное решение, на которое украинский политик повлиять не может. Конечно, сценарий с перенесением двух оставшихся матчей возможен. Но организаторы пойдут на эти крайние меры только в случае острой необходимости.

Что касается другого аспекта запроса Гончаренко, то в нем чувствуется политический подтекст. Сама постановка вопроса выглядит резонной. Но проблема в том, что инициатива исходит от парламентария недружественного нам государства (это если говорить в контексте политики). Уж лучше бы он о своей стране думал, а не о событиях, которые не имеют к нему какого-либо отношения.

мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

28-01-2021, 09:09
Петербург не остается без Евро
3-05-2021, 10:33
Билеты на Евро-2020 проданы
20-11-2019, 07:54
Петербург могут лишить Евро-2020?
25-05-2021, 08:28
Евро не отменят
21-06-2020, 23:57
Виктор Гончаренко может уйти в отставку после 0:4 от «Зенита»
2-06-2021, 09:46
Сколько заработает Петербург на Евро-2020?

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
190
21-06-2021, 13:07
В Ленобласти в ДТП погибли мотоциклист и велосипедист
0
381
15-06-2021, 12:02
В Ленобласти произошло ДТП с лосем. Водитель в реанимации
0
427
10-06-2021, 10:19
В Ленобласти иномарка сбила девушку на велосипеде
0
504
7-06-2021, 10:39
В Ленобласти в ДТП при лобовом столкновении два человека погибли и один серьезно пострадал
Наверх