Петербург лишат оставшихся матчей Евро?

«Питерец.ру» сообщает, что украинский депутат Алексей Гончаренко потребовал перенести из России оставшиеся матчи Евро. Парламентарий даже направил соответствующий запрос в УЕФА.

Этот человек считает, что продолжать турнир в Петербурге нельзя, поскольку здесь началась третья волна пандемии. Поэтому Гончаренко призвал рассмотреть вопрос с переносом оставшихся матчей в другие города.

В УЕФА пока не комментируют этот запрос. Данная организация будет принимать самостоятельное решение, на которое украинский политик повлиять не может. Конечно, сценарий с перенесением двух оставшихся матчей возможен. Но организаторы пойдут на эти крайние меры только в случае острой необходимости.

Что касается другого аспекта запроса Гончаренко, то в нем чувствуется политический подтекст. Сама постановка вопроса выглядит резонной. Но проблема в том, что инициатива исходит от парламентария недружественного нам государства (это если говорить в контексте политики). Уж лучше бы он о своей стране думал, а не о событиях, которые не имеют к нему какого-либо отношения.