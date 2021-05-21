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Питерец.ру » Политика » У США нет другой стратегии

У США нет другой стратегии

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
apelsin.travel
Политолог высказался об отношениях России и США

Петербургский политолог Игорь Грецкий высказал мнение по поводу взаимоотношений России и Соединенных Штатов. По его мнению, у администрации Байдена нет другой стратегии в этом вопросе.

Американцы постоянно упрекают нашу страну в том, что Россия не соблюдает международные договоренности, ущемляет права человека. Поднимается история с Навальным, подчеркивается нарушение норм международного права и многое другое. При этом наши власти утверждают, что не позволят другим странам вмешиваться во внутренние дела России. Так что нормального диалога здесь не получится.

«Питерец.ру» обращает внимание, что глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкер провели первую встречу. Стороны обсудили вопросы двухсторонних отношений.

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