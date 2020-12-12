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Питерец.ру » Политика » Критика от Миронова

Критика от Миронова

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
zaks.ru
Миронов раскритиковал петербургские власти

«Питерец.ру» сообщает, что глава «справедливороссов» Сергей Миронов раскритиковал действия, которые предпринимают власти Северной столицы. По словам известного политика, ограничительные меры необходимы. Однако петербургские власти допустили много ошибок.

По мнению Миронова, не нужно было запрещать работу общепита на новогодние праздники. При этом функционирует транспорт, открыты салоны красоты и бизнес-центры. Какой смысл закрывать бары?! Миронов подчеркнул, что принимать какие-то решения было необходимо. Однако здесь нужно учитывать и мнение другой стороны. В Петербурге же поступили иначе.

Точка зрения Миронова имеет право на существование. Но на этот счет может быть и другое мнение.

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