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Питерец.ру » Политика » Валентина Матвиенко назвала Олега Ковалёва принципиальным политиком

Валентина Матвиенко назвала Олега Ковалёва принципиальным политиком

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56
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
rzn.info
Бывший рязанский губернатор и член Совета Федерации скоропостижно скончался на 72-м году жизни.

Председатель верхней палаты Федерального Собрания Валентина Матвиенко направила телеграмму по поводу ухода из жизни своего коллеги, сенатора Олега Ковалёва. Политик умер от остановки сердца, ему был 71 год. Спикер СовФеда отметила, что Ковалёв был опытным государственным деятелем и принципиальным политиком. Отметила Матвиенко и деятельность Ковалёва-губернатора.

«Питерец.ру» кратко напоминает биографию ушедшего из жизни государственного деятеля. В Совете Федерации Ковалёв представлял Рязанскую область (которую ранее возглавлял). До того, как стать губернатором, Ковалёв был одним из самых узнаваемых депутатов-единороссов в Государственной Думе, где возглавлял регламентный комитет. В 2006 году Ковалёв стал кандидатом юридических наук.

В парламент Ковалёв прошёл ещё в 1999 года по спискам, после чего работал в Думе вплоть до возвращения в исполнительную власть в Рязанскую область. А начал свою политическую карьеру выходец из строительной отрасли Ковалёв на заре 90-х годов, когда был назначен главой Каширского района Подмосковья.

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