На базе Герценовского университета создадут центр физической реабилитации.

На базе Герценовского университета будет создан центр физической реабилитации. Он будет готовить специалистов по адаптивному спорту и физической реабилитации, оказывать консультационную помощь участникам СВО, сотрудникам и преподавателям геронтологического центра, вести методическую поддержку специалистов в сфере адаптивного спорта, представителей спортивных клубов и профессиональных спортсменов. О планах рассказал ректор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Тарасов на встрече с председателем Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Вячеславом Комаровым.

«Центр объединит три задачи. Первая — образовательная: университет будет готовить кадры для адаптивного спорта. Вторая — научная: здесь будут проводить исследования по восстановлению спортсменов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Третья — методическая: специалисты центра будут помогать коллегам из спортивных школ, клубов и реабилитационных учреждений», — прокомментировал Сергей Тарасов.

Особый акцент в работе центра будет сделан на науку. В Герценовском университете уже работает комплексная научная группа под руководством заведующего кафедрой оздоровительной физической культуры и адаптированного спорта Анатолия Шевцова. Ученые разрабатывают новейшие подходы к подготовке спортсменов. Эти наработки могут быть востребованы по всей России.

На встрече Вячеслав Комаров предложил Герценовскому университету выступить в роли научного центра для сборных команд Ленинградской области. Речь идет о подготовке спортсменов в фигурном катании, водном поло, биатлоне и лыжных гонках.

В РГПУ им. А. И. Герцена, подведомственном Минпросвещения России, реализуются пять образовательных программ по направлению «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья». Герценовский университет уже взаимодействует с Центром адаптивной физической культуры, реабилитации и абилитации Ленобласти и Мультицентром социальной и трудовой интеграции во Всеволожске. Институт физической культуры и спорта регулярно проводит инклюзивные физкультурно-оздоровительные мероприятия, в том числе Фестиваль адаптивных видов спорта, Инклюзивные игры и другие.