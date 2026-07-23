ента новостей

12:50
В Рыбацком автобус сбил самокатчика
12:44
В Ломоносове женщина на иномарке сбила подростка на питбайке
11:13
На базе Герценовского университета создадут центр физической реабилитации.
10:44
Новым гендиректором киностудии «Ленфильм» стал Дмитрий Давиденко
10:38
Выставка «Лица Победы. Связь поколений»
10:18
На КАД иномарка насмерть сбила переходившего дорогу мужчину
09:59
В Ленобласти полицейские изъяли почти килограмм амфетамина
20:49
На Вантовом мосту начнутся работы по ликвидации колейности
13:39
В Петербурге социологи выяснили, как зумеры меняют рынок труда
13:22
В Славянке полицейские искали мигрантов на стройплощадках
13:16
В Мариинском дворце поздравили выпускников магистратуры Президентской академии
13:12
На проспекте Ударников юноша жестоко избил мужчину
12:50
В Петербурге поймали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионера
11:55
В Кудрово задержали стрелков по окнам квартиры
11:42
В Ленобласти в ДТП погиб 16-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-2109»
10:23
Борис Эйфман отмечает 80-летие
09:44
В Герценовском университете будут готовить учителей химии, владеющих цифровыми технологиями
16:49
В Петербурге вручат Международную премию «Настоящий друг» — награду за человечность
12:28
В Ломоносовском районе в ДТП с пикапом погиб мотоциклист
12:06
В Кудрово задержан подозреваемый в грабеже из сетевого магазина
11:33
Пропавшая в Красном Селе 6-летняя девочка нашлась
11:23
Выставка профессора Сергея Пена «Морская история»
11:20
На трассе Р-21 «Кола» Ладожский мост полностью закроют на два часа
11:12
В Ленобласти комитет госстройнадзора возглавил Алексей Пасько
11:05
В Петербурге поймали похитителя двух мотоциклов
10:58
В Петербурге жестоко избили 15-летнюю школьницу
10:39
В Красном Селе ищут пропавшую 6-летнюю девочку
16:17
В Петербурге стартовала Неделя сохранения здоровья мозга
16:04
На участке трассы А-120 «Южное полукольцо» введут реверсивное движение
13:51
Концерт «Музыка Кино: Голливуд — СССР»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На базе Герценовского университета создадут центр физической реабилитации.

На базе Герценовского университета создадут центр физической реабилитации.

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
РГПУ им. А. И. Герцена
На базе Герценовского университета будет создан центр физической реабилитации.

На базе Герценовского университета будет создан центр физической реабилитации. Он будет готовить специалистов по адаптивному спорту и физической реабилитации, оказывать консультационную помощь участникам СВО, сотрудникам и преподавателям геронтологического центра, вести методическую поддержку специалистов в сфере адаптивного спорта, представителей спортивных клубов и профессиональных спортсменов. О планах рассказал ректор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Тарасов на встрече с председателем Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Вячеславом Комаровым.

«Центр объединит три задачи. Первая — образовательная: университет будет готовить кадры для адаптивного спорта. Вторая — научная: здесь будут проводить исследования по восстановлению спортсменов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Третья — методическая: специалисты центра будут помогать коллегам из спортивных школ, клубов и реабилитационных учреждений», — прокомментировал Сергей Тарасов.

Особый акцент в работе центра будет сделан на науку. В Герценовском университете уже работает комплексная научная группа под руководством заведующего кафедрой оздоровительной физической культуры и адаптированного спорта Анатолия Шевцова. Ученые разрабатывают новейшие подходы к подготовке спортсменов. Эти наработки могут быть востребованы по всей России.

На встрече Вячеслав Комаров предложил Герценовскому университету выступить в роли научного центра для сборных команд Ленинградской области. Речь идет о подготовке спортсменов в фигурном катании, водном поло, биатлоне и лыжных гонках.

В РГПУ им. А. И. Герцена, подведомственном Минпросвещения России, реализуются пять образовательных программ по направлению «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья». Герценовский университет уже взаимодействует с Центром адаптивной физической культуры, реабилитации и абилитации Ленобласти и Мультицентром социальной и трудовой интеграции во Всеволожске. Институт физической культуры и спорта регулярно проводит инклюзивные физкультурно-оздоровительные мероприятия, в том числе Фестиваль адаптивных видов спорта, Инклюзивные игры и другие.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

15-04-2026, 22:35
Герценовцы провели второй Фестиваль адаптивных видов спорта для ветеранов СВО
8-08-2025, 11:06
В Петербурге на Гребном канале состоялся чемпионат города по гребному спорту
20-05-2026, 10:29
В России появится учебник по физической культуре
20-06-2018, 20:14
В Петербурге займутся медико-биологическим обеспечением спортсменов
4-09-2024, 13:09
В Лаосе открылся набор на курсы русского языка от преподавателей Герценовского университета
4-09-2024, 20:00
Во Всеволожске состоялось торжественное открытие Центра реабилитации для участников СВО

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:50
В Рыбацком автобус сбил самокатчика
Сегодня, 12:44
В Ломоносове женщина на иномарке сбила подростка на питбайке
Сегодня, 10:18
На КАД иномарка насмерть сбила переходившего дорогу мужчину
Вчера, 11:42
В Ленобласти в ДТП погиб 16-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-2109»
Наверх