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Питерец.ру » Общество » В Герценовском университете будут готовить учителей химии, владеющих цифровыми технологиями

В Герценовском университете будут готовить учителей химии, владеющих цифровыми технологиями

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
РГПУ им. А. И. Герцена
В РГПУ им. А. И. Герцена будут готовить учителей химии, владеющих цифровыми технологиями

В РГПУ им. А. И. Герцена разработали двухпрофильную программу подготовки учителей химии и информатики, которые смогут использовать цифровые технологии и нейросети в образовательном процессе и обучении предмету. Применение ИИ в химическом образовании позволит задействовать чат-боты, виртуальных ассистентов и системы автоматизации проверки знаний.

Как рассказал декан факультета химии Сергей Макаренко, в Герценовском университете действует программа бакалавриата «Химическое образование, Информатика и информационные технологии в образовании». По внутреннему гранту вуза создан комплекс учебно-методических материалов для подготовки педагогов, которые свободно ориентируются и в химии, и в современных технологиях.

Авторский коллектив проанализировал ключевые стратегические документы — от Концепции подготовки педагогических кадров до 2030 года до Стратегии развития образования до 2036 года. На основе этого анализа были подготовлены три учебных пособия: «Основные классы неорганических соединений», «Общая химия» и «Неорганическая химия». Их издание запланировано на 2026 год. Также разработаны рабочие программы по общей, физической, аналитической химии, химии переходных и непереходных элементов и по информационным технологиям в химическом образовании.

«Наша программа соединяет фундаментальную химическую подготовку с изучением передовых цифровых инструментов. Особое место занимают навыки обращения с искусственным интеллектом. Мы выделили ключевые направления его применения в обучении химии. Это генерация учебного контента: текстов, кода, изображений и видео с помощью нейросетей, автоматизация проверки знаний через интеграционные платформы; консультирование учащихся через чат-боты и виртуальных ассистентов; прогнозирование химических реакций с помощью систем поддержки принятия решений и другие», — рассказал Сергей Макаренко.

В проекте систематизировано более 30 программных инструментов для образовательных целей. Среди них — инструменты когнитивной графики для визуализации молекул и кристаллических структур, открытые базы данных, вычислительные методы и виртуальные лаборатории и видеозаписи экспериментов.

РГПУ им. А. И. Герцена, подведомственный Минпросвещения России, реализует комплексный план мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования. Как ранее сообщал ректор вуза Сергей Тарасов, в 2025/2026 учебном году контрольные цифры приема по подготовке учителей физики, химии, биологии и математики увеличены с 200 до 315 мест. Одна из ключевых задач Стратегии развития высшего педагогического образования в РФ на период до 2030 года состоит в том, чтобы по этим дисциплинам увеличить до 30% долю молодых учителей в возрасте до 35 лет.

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