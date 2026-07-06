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Питерец.ру » Общество » На трассе «Скандинавия» у посёлка Огоньки перекроют две полосы

На трассе «Скандинавия» у посёлка Огоньки перекроют две полосы

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На федеральной трассе А-181 «Скандинавия» в районе посёлка Огоньки перекроют две полосы движения

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» вводит ограничения движения на трассе А-181 «Скандинавия» из-за ремонта. В период с 6 по 23 июля на участке с 65 по 70 километр, в районе поселка Огоньки Выборгского района Ленинградской области, будут проводиться работы по устранению колеи.

На этом шестиполосном участке федеральной трассы две полосы будут закрыты для движения. По оставшейся свободной полосе будет действовать ограничение скорости до 50 км/ч. Ремонтные работы будут осуществляться ежедневно с 08:00 до 21:00 в обоих направлениях одновременно.

Изменения в организации движения будут осуществляться согласно утвержденной схеме. На месте работ будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световая сигнализация. Об этом сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Все по теме: Ленобласть, Выборгский район ЛО, ремонт дорог
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