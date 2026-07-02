На трассе «Сортавала» от Новожилово до Лососёво ограничат пропускную способность

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временных ограничениях движения на федеральной трассе А-121 «Сортавала». В Приозерском районе Ленинградской области, на отрезках с 47-го по 77-й километр (в сторону Санкт-Петербурга) и с 61-го по 73-й километр (в сторону Приозерска), будет снижена пропускная способность в связи с проведением дорожных работ.

На участке от деревни Новожилово до поселка Лосево, где движение осуществляется по двум полосам в каждом направлении, будет ограничена скорость до 40 км/ч. Одна из полос движения будет поэтапно перекрываться на участках длиной 300 метров для ремонта и замены осевого железобетонного барьерного ограждения. Об этом сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Все работы будут выполняться в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения. На месте производства работ будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и смонтирована световая сигнализация.

Ремонтные мероприятия пройдут ежедневно с 3 по 27 июля, с 08:00 до 20:00. В выходные дни работы проводиться не будут, чтобы не создавать дополнительных неудобств для водителей, направляющихся в загородные дома и обратно.