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На трассе «Сортавала» от Новожилово до Лососёво ограничат пропускную способность

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На федеральной трассе А-121 «Сортавала» будет ограниченна пропускная способность на участке от Новожилово до Лососёво

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временных ограничениях движения на федеральной трассе А-121 «Сортавала». В Приозерском районе Ленинградской области, на отрезках с 47-го по 77-й километр (в сторону Санкт-Петербурга) и с 61-го по 73-й километр (в сторону Приозерска), будет снижена пропускная способность в связи с проведением дорожных работ.

На участке от деревни Новожилово до поселка Лосево, где движение осуществляется по двум полосам в каждом направлении, будет ограничена скорость до 40 км/ч. Одна из полос движения будет поэтапно перекрываться на участках длиной 300 метров для ремонта и замены осевого железобетонного барьерного ограждения. Об этом сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Все работы будут выполняться в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения. На месте производства работ будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и смонтирована световая сигнализация.

Ремонтные мероприятия пройдут ежедневно с 3 по 27 июля, с 08:00 до 20:00. В выходные дни работы проводиться не будут, чтобы не создавать дополнительных неудобств для водителей, направляющихся в загородные дома и обратно.

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