На развязке КАД с Софийской улицей ремонтные работы завершены досрочно

Завершение работ по замене деформационного шва на пересечении КАД с Софийской улицей произошло раньше намеченного срока.

Как сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский, по состоянию на 7:00 утра 19 мая все запланированные мероприятия на 60-м километре внутреннего кольца КАД были выполнены. Это означает, что весь необходимый объем работ по замене деформационного шва на упомянутой развязке завершен.

Все временные дорожные ограждения и знаки, установленные для организации движения во время ремонтных работ, были демонтированы. В связи с завершением всех работ, введенные ранее ограничения движения сняты.

Автомобильное движение на данном участке восстановлено в полном объеме. Все четыре полосы движения доступны для транспорта и функционируют в обычном, штатном режиме.

Первоначально планировалось, что ремонтные работы будут завершены 24 мая, однако их окончание произошло на пять дней раньше запланированной даты.