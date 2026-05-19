На развязке КАД с Московским шоссе открыли съезды
Питерец.ру » Общество » На развязке КАД с Московским шоссе открыли съезды

На развязке КАД с Московским шоссе открыли съезды

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Работы по замене деформационного шва на развязке КАД с Московским шоссе полностью завершили

Работы по обновлению деформационного шва на пересечении Кольцевой автодороги (КАД) с Московским шоссе успешно завершены, что позволило снять все ограничения. Съезды, движение по которым было временно приостановлено, возобновили свою работу.

Как сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский, по состоянию на 5 утра 19 мая, на 65-м километре КАД полностью окончены работы по замене деформационного шва. Эти работы требовали полного перекрытия движения на съездах с Московского шоссе и Витебского проспекта, ведущих на внутреннее кольцо КАД. Весь намеченный объем работ выполнен, временные средства организации дорожного движения демонтированы, и движение автомобильного транспорта по обоим съездам восстановлено в полном объеме и осуществляется в штатном режиме.

Ремонтные работы проводились в непрерывном круглосуточном режиме. Планировалось, что они завершатся 20 мая, однако удалось закончить их досрочно.

Все по теме: КАД, ремонт дорог
