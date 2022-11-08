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Питерец.ру » Общество » Работы по замене двух деформационных швов в районе развязки КАД с Софийской улицей полностью завершены

Работы по замене двух деформационных швов в районе развязки КАД с Софийской улицей полностью завершены

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Работы по замене двух деформационных швов в районе развязки КАД с Софийской улицей полностью завершены

«По состоянию на 23:45 7 ноября работы по замене двух деформационных швов на 61 километре внутреннего кольца КАД в районе транспортной развязки на пересечении с Софийской улицей полностью завершены. Выполнен весь объём запланированных работ. Все временные технические средства организации дорожного движения демонтированы. Ограничения сняты. Движение автомобильного транспорта осуществляется в штатном режиме по четырём полосам» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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