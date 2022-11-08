Работы по замене двух деформационных швов в районе развязки КАД с Софийской улицей полностью завершены

«По состоянию на 23:45 7 ноября работы по замене двух деформационных швов на 61 километре внутреннего кольца КАД в районе транспортной развязки на пересечении с Софийской улицей полностью завершены. Выполнен весь объём запланированных работ. Все временные технические средства организации дорожного движения демонтированы. Ограничения сняты. Движение автомобильного транспорта осуществляется в штатном режиме по четырём полосам» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.